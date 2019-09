Nécrologie- La célèbre Maïmouna Dieng a perdu son fère Balla Nar

Encore la grande faucheuse! En effet, dakarposte a appris de sources médicales que le notaire Me Balla Nar Dieng, établi jusqu'ici dans la région méridionale du Sénégal (à Ziguinchor) a finalement tiré sa révérence.



Il nous revient, en effet, que le petit frère de l'illustre ex patronne de l'Ecole Internationale de Coiffure Adja Maïmouna Dieng, malade depuis quelques temps, est décédé mercredi dernier dans une clinique Dakaroise.



Le défunt, réputé sociable, humaniste dans l'âme, généreux au sens noble du terme "particulièrement à l'endroit de ses parents surtout envers sa grande soeur Maïmouna Dieng", a été enterré le lendemain de sa disparition c'est à dire le jeudi 12 septembre 2019 au cimetière de la capitale du mouridisme.



Que la terre de la ville sainte de Touba lui soit légère et qu'Allah , l'Omniscient l'accueille dans son paradis céleste!