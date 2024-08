Nécrologie : La famille Chérifienne en deuil, le Khalife général Cheikh Mohamed Fadel Bounéné Chamsidine Aïdara n'est plus.

La famille chérifienne de Chérif Cheikh Chamsidine Ould Cheikhna Cheikh Mahfouz Aïdara, est en deuil. Le Khalife général Cheikh Mohamed Fadel Bounéné Chamsidine Aïdara a disparu hier nuit, nous a appris un des membres de la grande famille chérifienne, Chérif Boun Chamsidine Aïdara.



Le 3e Khalife de Mahmoudah Darousalam, est né en 1937 à Daroukhairy. Il est donc décédé à l'âge de 87 ans.



De son vivant, le Khalife a œuvré, selon le témoignage de Chérif Boun Chamsidine président de l’association citoyenne des foyers religieux et des communautés en Casamance, dans la continuité de ses prédécesseurs Chérif Cheikh Atab Ould Cheikh Chamsidine et Chérif Cheikh Mahfouz Ould Cheikh Chamsidine. Le défunt Khalife a été un homme de Dieu, un homme de paix et tolèrent, a-t-il déclaré. D’ailleurs, il a initié plusieurs rencontres dans le cadre de la paix en Casamance, en atteste la récente tournée dans le Blouf Bignona du mois d’avril dernier sur « la paix, la cohésion sociale et le retour aux valeurs en Casamance ».



Chérif Cheikh Mohamed Fadel Bounéné Chamsidine Aïdara est un intellectuel a tenu a rappelé, le président de l’association citoyenne des foyers religieux et des communautés en Casamance est un camarade de promotion de feu Pr Iba Der Thiam. L’homme a acquis beaucoup de connaissance de l’occident et spirituelles, après plusieurs années passées en Europe et dans certains arabes.



C’est en 2021, que Chérif Cheikh Mohamed Fadel Bounéné Chamsidine Aïdara a été intronisé Khalife Général, apprend Chérif Boun Chamsidine. Le décès de Chérif Cheikh Mohamed Fadel Bounéné Chamsidine Aïdara est perçu comme une perte pour les populations de Binako, Mahmoudah, Darousalam, Daroukhairy, et pour toute la communauté musulmane de Gambie, de Guinée-Bissau, de Guinée, de Mauritanie, du Mali, du Sénégal, bref de la Oummah islamique.



Le Khalife de Mahmoudah-Darousalam- Daroukhairy, a été mis en terre ce mardi matin vers 10h à Darou Khairy.





Dakarposte présente ses sincères condoléances à la famille chérifienne et à toute la Oummah islamique.

































source seneweb