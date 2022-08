Nécrologie- La presse Sénégalaise encore endeuillée...Lamine Toure n'est plus!

Encore la grande faucheuse. Dakarposte a appris que le journaliste Lamine Toure a tiré sa révérence. Il nous revient que le défunt, malade, était longtemps alité

La Rts et le Cesti viennent de perdre valeureux soldat du journaliste, un formateur.

Toute la rédaction de dakarposte.com compatit et présente ses sincères condoléances à sa famille éplorée, aux agents et responsables de la Rts bref à toute la presse Sénégalaise.