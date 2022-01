Nécrologie- La presse Sénégalaise endeuillée...Décès du journaliste Oumar Diarra

Le football était bien son monde. Il aimait par dessus tout couvrir nos vaillants nos Lions du football. Aussi, notre confrère Oumar Diarra, souhaitait ardemment, à l'image du commun des Sénégalais, que les "Lions" gagnent la Coupe d'Afrique des Nations. Hélas...



Dakarposte a appris que le journaliste Oumar Diarra, longtemps alité et depuis peu hospitalisé dans un centre de santé de la place, a finalement rendu l'âme.



Pilier du défunt quotidien "Le PAYS", il y tenait les manettes du desk sport. Il était d'un professionnalisme exceptionnel, toujours à la recherche de l'excellence et dans le même temps toujours anxieux à l'idée de se dire qu'il aurait pu faire mieux. Il avait un point de vue sur toute l'actualité, surtout sportif.



Mouride sadikh, feu Oumar Diarra, ex secrétaire général de l’Association nationale de la presse sportive sénégalaise (ANPS), était apprécié de tous pour sa chaleur, son humilité, sa jovialité..



Toute la rédaction de dakarposte présente ses condoléances émues à sa famille éplorée et à toute la presse nationale.



Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique.