Nécrologie - Le DG de la Banque Agricole, Cheikh Ba , perd sa mère

Dakarposte a appris que la maman du Dg de la Banque Agricole est décédée.



En effet, Cheikh Ba a perdu sa maman Adja Codou Fall .



La levée de corps esr prévue à 15h chez Serigne Abdoul Aziz Sy RTA, à la Médina et l’enterrement au cimetière musulman de Yoff.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses sincères condoléances à Cheikh Ba, à sa fratrie éplorée et à toute la Médina.



Qu'Allah accueille la défunte dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique.