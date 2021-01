Nécrologie/Le député Mohamed Sall Sao est décédé seul, à son domicile

Les circonstances de son décès sont encore inconnues, mais la gendarmerie nationale a déjà ouvert une enquête.



L’opposant s’est illustré ces dernières années par des initiatives citoyennes et politiques, qui l’ont davantage propulsé sur la scène médiatique. Lors de la Présidentielle de 2019 par exemple, il avait, via sa plateforme "Fippu / Alternative citoyenne", proposé un mandat unique de transition pour entreprendre des réformes d’envergure.



Auparavant, Sall Sao, expert en Administration et Gouvernance, avait fait une brillante carrière internationale dans le système des Nations Unies.































































