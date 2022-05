Nécrologie- Le deuxième adjoint au maire de Fann-Point E, Samba Diongue, n'est plus!

Inna li-l-lâhi mâ akhadha wa li-l-lâhi mâ a’tâ, wa koullou shay in ‘indahou bi-ajalin mousammân. Fa-l-tasbir wa-l-tahtasib. (entendez À Allah appartient ce qu’Il a repris et à Lui appartient ce dont Il a fait don. Et toute chose, auprès de Lui, un terme bien déterminé).



Encore la grande faucheuse, serait-on de dire ! Dakarposte a appris que le deuxième adjoint au maire de la commune de Fann - Point E a disparu.

En effet, Samba Diongue, puisqu'il s'agit de lui, est décédé ce samedi. Il sera d'ailleurs enterré ce dimanche au cimetière musulman de Yoff peu après la prière de Tissbaar peu après la levée du corps prévue à la mosquée de Fann



La rédaction de dakarposte présente ses sincères condoléances à sa fratrie éplorée, au maire de Fann-Point E, Palla Samb, à l'ensemble de ses collaborateurs, bref à toute la commune...



Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste!