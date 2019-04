Nécrologie- Le journaliste, analyste politique Momar Seyni Ndiaye est décédé MOMAR SEYNI NDIAYE

La grande faucheuse vient de "frapper" la presse! Le doyen Momar Seyni Ndiaye a rendu l'âme.

Dakarposte a appris de sources médicales que le journaliste formateur, non moins analyste politique a juste eu un malaise lundi matin. Il a été vite évacué à l'hôpital Le Dantec.

C'est ce mercredi matin qu'il a tiré sa révérence.

Aux dernières nouvelles, sa famille se concerte pour l'heure et le lieu de son inhumation.



Toute la rédaction de dakarposte présente ses condoléances à sa famille biologique éplorée et à toute la presse Sénégalaise.