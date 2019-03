Nécrologie - Le saxophoniste Issa Cissokho n'est plus !

Dakarposte a appris la triste nouvelle tard dans la soirée du dimanche 24 au lundi 25 mars 2019: le saxophoniste Issa Cissokho est décédé.

Il fut le chef d'orchestre du mythique Orchestra Baobab dont il a été l'un des membres fondateurs en 1972.

Avant l'aventure Baobab, il cotoya Laba Sosseh dans les annees 60 avec l'orchestre Vedettes Band,mais ça a été un feu follet. Pendant de longues annees, il fit partie de la section cuivres du Super Etoile de Dakar de Youssou Ndour. On se souvient tous de son memorable solo sur Salimata en 1989 dans la cassette Jamm Hors Serie, et tant d'autres opus du Baobab des annees 70 qu'il a eu à arranger .

Il retrouva ses camarades du Baobab en 2002 et continua l'aventure avec eux jusqu'à son décès .

L'illustre disparu faisait partie des artistes Sénégalais qui furent invités a Cuba au début des années 2000.

Dakarposte présente ses condoléances au monde culturel, à Youssou Ndour et au Super Étoile, à l'orchestra Baobab...