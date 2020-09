Nécrologie / Léona Niassène en deuil : Une fille de Mame Khalifa Niass rappelée à Dieu.

La cité religieuse de Léona Niassène est plongée dans l'émoi et la consternation, suite au rappel à Dieu de la fille de Mame Khalifa Niass. Seyda Fatou Samb Niass est décédée tôt ce matin à Dakar à l'âge de 96 ans. Elle fut la grande sœur du défunt Khalife de Léona Niassène, El Hadj Ibrahima Niass et de son successeur.



Elle et la mère de l'imam de la grande mosquée de Médina Baye, Zeyda Fatoumata Zahra Niass, ont fréquenté la même école coranique (Daara).



Dakaractu présente ses condoléances à la famille éplorée...