Nécrologie- "Paco Jackson" endeuillé...Sa grande soeur rappelée à Dieu !

Innâ lillahi wa innâ ilayhi râji'ûn ( comprenez : Сеrtеѕ, à Аllаh nоuѕ арраrtеnоnѕ, еt с’еѕt vеrѕ Luі que nоuѕ rеtоurnеrоnѕ )



Dakarposte vient d'apprendre avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de la grande soeur de "Paco Jackson" . En effet, Oumar Foutyou Thiam (à l'état civil) a perdu sa sœur aînée (Ndèye Sophietou).



Cette dernière sera enterrée ce lundi suite à une levée du corps à 14h au cimetière musulman de Yoff.



Toute la rédaction de dakarposte témoigne tout son soutien et son affection, non sans présenter ses sincères condoléances en ces moments difficiles au chroniqueur de la 2STV Paco Jackson et à toute sa fratrie éplorée.



Face à la volonté divine, il ne nous reste plus qu'à prier afin qu'Allah lui ouvre les portes du paradis au même titre que toute la Oumah Islamique. Que l' âme de la disparue repose en paix et qu'elle demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!