Nécrologie : Rappel à Dieu de Serigne Abass Mbacké, Khalife de Darou Mousty.

Nous venons d’apprendre la triste nouvelle. Serigne Abass Mbacké, le Khalife de Darou Mousty vient d’être rappelé à Dieu.



Malade, Serigne Abass a été évacué à Dakar où il était hospitalisé. Il était retourné il y’a quelques jours à Daou Mousty où il a rendu l’âme ce jeudi 31 décembre 2020.



C’est Serigne Abass Mbacké qui avait remplacé Serigne Cheikh Khady Mbacké à la tête du Khalifat de Mame Thierno Birahim Mbacké. Serigne Abasse Mbacké était le quatrième à diriger la cité de Borom Darou après Serigne Modou Awa Balla Mbacké, Serigne Abdou Khoudoss Mbacké et le regretté Serigne Cheikh Khady. Connu pour son silence légendaire, Serigne Abass était un homme qui jouit d’un profond respect au sein de la communauté musulmane en général et mouride en particulier.



Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à la communauté mouride, à la famille éplorée et à la Oumah Islamique.