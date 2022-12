Nécrologie : Rappel à Dieu de l’Imam Ibrahima Pouye de la grande mosquée de Castors.

Nous venons d’apprendre la triste nouvelle du rappel à Dieu de l’Imam Ibrahima Pouye de Castors Derklé, plus connu sous le nom de Seck Ndiaye Pouye. Décès survenu ce jeudi dans la soirée à son domicile à Castors. La levée du corps est prévue à la grande mosquée de Castors ce vendredi après la prière.

Dakaractu compatit à cette douloureuse épreuve et présente ses condoléances à la famille Pouye, ainsi qu'aux populations de Castors/Dieuppeul/Derklé et à toute la Oummah Islamique …