Nécrologie : Triste nouvelle, le football sénégalais en deuil (photo)

Le football sénégalais est encore en deuil. Nous apprenons de nos confrères de dakaarctu le rappel à Dieu de Bassirou Ndiaye, ancien joueur du Casa Sport.



Le décès de ce joueur emblématique de l’équipe du sud est survenu ce mercredi, en France. Bassirou Ndiaye a marqué le football sénégalais tant on se souvient encore de sa partition en 1979, quand le Casa sport battait le Jaraaf de Dakar en finale de la coupe du Sénégal. Il a été auteur du doublé, avec une prestation tout simplement phénoménale.



La rédaction de dakarposte prie pour le repos de son âme et présente ses sincères condoléances au monde du football sénégalais et à la famille éplorée...