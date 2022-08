Nécrologie : rappel à Dieu d'El Hadji Malick Cissé, plus connu sous le nom de Cissé Djing

La Oummah Islamique du Sénégal est en deuil avec le rappel à Dieu d'El Hadji Malick Cissé Djing, plus connu sur le nom de Cissé Djing, survenu dans la nuit du 09 au 10 août 2022 aux environs du 3h du matin à Thiès, à l'âge de 91 ans.

L'enterrement est prévu ce mercredi 10 août 2022 dans son village natal à Djind, dans la région de Thiès. Tivaouane au nom du Khalife Général des Tidianes et l'ensemble de la famille de Seydi Hadji Malick Sy (Rta) présente ses condoléances à toute la Oummah et à la Famille éplorée.

Dakaractu présente ses sincères condoléances à la famille Cissé et particulièrement à notre confrère Baye Abdou Cissé, ancien collaborateur du site...