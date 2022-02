Négociation entre l'Etat du Sénégal et le G7 : le SAEMS et le CUSEMS refusent de signer le protocole d'accord et retournent consulter leurs bases mais la grève continue

Après une longue journée de négociation avec le gouvernement du Sénégal, les syndicats du SAEMS et du CUSEMS ont refusé de signer le protocole d'accord de février 2022 élaboré pour enfin suspendre le mot d'ordre de grève.

Devant la presse tard la nuit, les secrétaires généraux desdits syndicats ont donné les raisons de leur refus.

« Nous avons une tradition syndicale démocratique qui consiste à partager ces propositions avec nos bases. C’est la raison pour laquelle à la fin de cette réunion, notre comité technique a déjà rédigé le procès-verbal qui a sanctionné les travaux de ce matin. Ce procès-verbal, à l'heure où je vous parle, a été déjà transmis à nos bases. Nos organisations syndicales se retrouveront demain à partir de 16h pour non seulement échanger et tirer encore les leçons ou les conséquences de la rencontre de ce matin » explique d'emblée Abdoulaye Ndoye SG du Cusems.

Poursuivant il explique que « cette décision encore une fois de plus ne dépend pas de nos directions. Elle dépend et comme de tradition à nos bases et dès que cette décision nous sera notifiée mais bien entendu nous partagerons avec le gouvernement du Sénégal et les sénégalais de façon générale ».

« L’enlever d’un mot d’ordre de grève se matérialise par la signature d’un protocole nous n’avons pas encore signé un protocole parce que si nous devons signer le protocole c’est à nos bases de nous dire de signer le protocole ou pas. L’autre élément aussi, c’est une remarque que nous avons faite dans la salle, la lutte que nous menons elle était destinée à obliger à exiger du gouvernement du Sénégal mais le respect du protocole du 30 avril 2018 donc tous les travaux que nous avons faits dans cette dynamique, sont des travaux qui peuvent être sanctionnés par un procès-verbal sinon parce que si nous venons encore aujourd’hui s’il y a un protocole sur l’autre protocole pour nous ça n'aurait pas de sens. C'est la raison pour laquelle nous avons été à la partie gouvernementale laissez-nous nous référer à nos bases comme nous le faisons d’habitude et nous vous reviendrons » explique le syndicaliste



Il ajoute pour dire que « sur la question de l’indemnité d’enseignement, nous avions souhaité quoi qu’on dise, qu’on la porte à 80% entre autre point sur lequel nous avions émis nos exigences ou en tout cas nos souhaits maintenant dans une discussion aussi il faut reconnaître que le gouvernement propose nous nous faisons des comptes propositions et au finish il faut qu'on retienne quelque chose. Pour le moment, retenez que ce que le gouvernement a retenu et nous allons partager cela avec nos bases… »













































dakaractu