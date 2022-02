Négociations entre État et Syndicats ce samedi : Elèves et parents d’élèves retiennent leur souffle

Elèves et parents sont dans l’expectative d’une issue positive pour sauver l’année scolaire. Ce samedi 19 février, le gouvernement et les syndicats d’enseignants vont se remettre autour de la table après l’échec des négociations, la semaine dernière. Il s’agira, sans doute, de la réunion de la dernière chance, qui pourrait permettre de trouver un compromis pour lever le mot d’ordre de grève et apaiser l’espace scolaire qui n’est, à cette heure, pas garanti.



En effet, les deux parties achoppent sur deux principales revendications des enseignants qui concernent la correction du système de rémunération et la demande de création de corps d’administrateurs scolaires dans le secteur public de l’éducation et de la formation. A la sortie de la rencontre de samedi, le gouvernement avait annoncé avoir fait huit propositions pour un impact budgétaire de 69 milliards de F Cfa aux syndicats d’enseignants qui les jugent insatisfaisantes. Toutefois, ces dernières avaient campé sur leur position. Résultat, la grève a continué pendant toute la semaine.



Parmi les propositions du gouvernement, il y a, entre autres, la «défiscalisation de l’indemnité de logement à 100%», «l’augmentation de 100% de la prime scolaire», «l’augmentation de l’indemnité de contrôle et d’encadrement», le «relèvement de 100% de l’indemnité de recherche documentaire et de surcharge horaire». Depuis quelques semaines, une profonde crise liée aux mouvements de grève des enseignants sévit dans le secteur de l’éducation et inquiète plus d’un.



Alors que chaque partie attend un «pas» de l’autre et que les négociations s’accélèrent, la durée des grèves était devenue très pénalisante pour les élèves. Craignant désormais pour leur année scolaire, les élèves ont manifesté leur colère en organisant des marches un peu partout dans le pays pour réclamer la reprise des cours. L’inquiétude grandit aussi chez les parents d’élèves qui craignent pour l’avenir de leurs enfants.



Dans ce cadre, des acteurs de l’éducation comme la Cosydep (Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique) et la Coalition nationale pour l’éducation pour tous du Sénégal (Cnept) ont invité les syndicats d’enseignants et le gouvernement à très vite trouver un consensus pour la reprise des cours, surtout au vu des effets de la covid-19 sur le secteur de l’éducation.



























































Sud Quotidien