New York sous le choc après la mort d’une femme sur Times Square

Une tragédie qui choque New York. Samedi, Maria Ambrocia, une infirmière oncologue de 58 ans est morte de ses blessures. La veille, elle avait été violemment poussée à Times Square, finissant au sol. Le suspect venait de voler le téléphone portable des mains d’une autre femme et tentait de s’enfuir lorsqu’il a renversé Maria Ambrocio. Emilia Cruz, une amie de la victime qui était présente avec elle au moment du drame, a raconté que l’homme, Jermaine Foster, âgé de 26 ans, était poursuivi et tentait de s’échapper au moment des faits. «J'ai entendu un gros bruit comme si quelque chose avait heurté le béton», a-t-elle commenté auprès du «New York Post».



L’amie a ajouté avoir tenté de parler à Maria Ambrocio, mais celle-ci était déjà inconsciente. Elle a été conduite à l’hôpital mais n’a pas survécu. «Je les ai regardés la débrancher. Je lui tenais la main jusqu'au dernier pouls», a confié le frère de la victime, Carlito Spa Maria. Il a ajouté que sa sœur et lui attendaient que la pandémie de coronavirus ralentisse pour pouvoir se rendre aux Philippines pour enterrer leur père – décédé de covid-19 en avril. «Nous devions rentrer à la maison et offrir à mon père des vraies funérailles, et maintenant elle n’est plus là», a-t-il déclaré. Maria Ambrocio était mariée, avait quatre beaux-enfants et plusieurs petits-enfants.



CBS rapporte que Jermaine Foster, qui a été rapidement arrêté après les faits, est également soupçonné d’avoir pénétré dans l’appartement d’une femme environ 90 minutes avant les faits sur Times Square. La victime, qui a demandé à ne pas être identifiée, a déclaré qu'elle pensait qu'il était un livreur de nourriture et l'avait laissé entrer dans son immeuble, mais il lui a en réalité réclamé de l'argent. Elle a appelé les secours et a essayé de le garder à l'intérieur jusqu'à l'arrivée de la police, mais il est reparti rapidement avec environ 15 dollars. La chaîne américaine indique qu’il aurait également été arrêté le mois dernier à Midtown après avoir prétendument harcelé une femme dans la rue. Il aurait été accusé d'attouchements forcés et envoyé à l'hôpital pour une évaluation psychiatrique.