Neymar : enquête ouverte au Brésil sur son éventuel réveillon géant

Le Monde avec AFP et AP

La justice brésilienne a ouvert une enquête sur la supposée fête géante du réveillon organisée par Neymar dans sa villa de la côte, à 130 km de Rio de Janeiro, en pleine pandémie, a indiqué, mercredi 30 décembre, le bureau du procureur.L'entourage de l'attaquant brésilien du Paris-SG nie, tandis que, pour épaissir le mystère, le joueur, qui est resté silencieux, a publié une photo de lui avec un ami, sur un yacht, sur la plage de Santa Catarina, dans le sud du pays, à plus de 1 000 km de sa propriété.Le procureur de Rio a précisé dans un communiqué qu'il avait ouvert une enquête après avoir reçu « plusieurs plaintes, fondées sur des informations divulguées par la presse, concernant les évènements organisés par le joueur Neymar ».La justice a demandé à la star de la Seleção, ainsi qu'à la copropriété où se trouve la villa et à un autre complexe résidentiel voisin, de fournir « d'urgence » des précisions sur « le nombre d'invités, l'organisation des fêtes et les éventuelles mesures sanitaires prises ».L'événement, qui devait se dérouler sur plusieurs jours à partir du week-end dernier, avec 150 à 500 invités, a déclenché une vague de critiques, au moment où les scientifiques recommandent de limiter les contacts pour éviter que la pandémie, qui a déjà fait près de 194 000 morts au Brésil, ne s'aggrave.Mais, légalement, l'Etat de Rio de Janeiro n'interdit pas les soirées dans des résidences privées, et la mairie de Mangaratiba a admis dans un communiqué « ne pas avoir le pouvoir » d'intervenir.Day Crespo, l'une des représentantes de Neymar, a indiqué mercredi que l'attaquant du Paris-Saint-Germain n'était même pas dans le quartier de l'Etat de Rio de Janeiro où devait se dérouler la supposée fête. « Neymar Jr n'organisera aucune fête cette année, nous sommes dans une pandémie à part entière, et il est avec ses amis et les membres de sa famille », a-t-elle déclaré.Le quotidien brésilien O Globo a rapporté samedi que le joueur avait organisé une fête, qu'il a appelée « Neymarpalooza », et que de nombreux invités avaient atterri sur un aérodrome voisin loué par lui. Deux amies du Bréslien ont publié des photos sur Instagram montrant leur arrivée à Mangaratiba, où elles portent des bracelets bleus qui leur auraient permis de participer à la fête.Lundi, une société nommée Fabrica a déclaré dans un communiqué qu'elle avait organisé une fête pour 150 personnes, mais n'a pas mentionné Neymar. La société a déclaré qu'elle « avait suivi toutes les mesures de santé » fixées par les autorités locales, y compris les tests Covid-19 pour tous les clients ainsi que les règles de distanciation sociale.