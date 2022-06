Neymar, l’incroyable retour au Brésil

Le capitaine brésilien est impatient de rester à Paris et de remporter la Ligue des Champions avec les géants de la Ligue 1, mais on a de plus en plus l'impression que les propriétaires qataris du club envisagent de sacrifier le joueur le plus cher du monde, car ils cherchent à construire une équipe pour l'avenir autour de Kylian Mbappé. "J'ai reçu plus d'une centaine de messages concernant Neymar", a déclaré Rueda après une réunion du conseil d'administration mercredi. "J'espère qu'ils nous feront davantage confiance".



L'avenir de Neymar au PSG en suspens

Neymar a gravi les échelons à Santos avant de rejoindre Barcelone en 2013 et Rueda a suggéré qu'il serait "naïf" de sa part de "ne pas faire quelque chose pour Neymar" étant donné la possibilité qu'il devienne disponible. En raison de ses exigences salariales et des deux années restantes de son contrat avec le PSG, le Brésilien est susceptible de coûter cher à toute partie intéressée, mais Rueda n'a pas voulu dire jusqu'où Santos pourrait aller pour son ancienne étoile montante. "Des mesures sont prises mais il y a des choses qui ont été discutées lors de la réunion que je ne peux pas révéler : c'est de la stratégie", a déclaré le président de Santos.



La crise financière qui sévit à l'Estadio Urbano Caldeira n'arrange pas les affaires du club brésilien et rend un retour de Neymar très difficile. L'un des joueurs les mieux payés au monde, le joueur de 30 ans devrait accepter une énorme réduction de salaire pour rejoindre son ancien club. Toutefois, il pourrait se laisser tenter en passant le plus de temps possible au Brésil, où il est actuellement en vacances. Mercredi, il a posté une photo d'une fête dans son manoir sur le littoral de Rio de Janeiro avec un message en deux mots : "Soyez heureux."