Neymar surpris avec des femmes à Barcelone : La réaction de sa petite amie enceinte

C’est un faux secret. Neymar aime faire la fête. Récemment, la star a été surprise en galante compagnie dans une discothèque à Barcelone, en Espagne. La nouvelle coqueluche du club saoudien d’Al-Hilal flirtait avec deux femmes. Sa petite amie Bruna Biancardi, actuellement enceinte de leur fille, n'a pas vraiment apprécié le comportement de son homme.



« Je suis encore déçue »



« Je suis encore déçue… A la fin de ma grossesse, je me concentre et je pense uniquement à ma fille et c’est la seule chose à laquelle je pense en ce moment », a-t-elle écrit sur Instagram, selon "Bild". Il faut dire qu’en réalité, la star brésilienne a le droit de flirter avec d’autres femmes.



Un contrat qui l’autorise à coucher avec d’autres femmes



En effet, il a signé avec sa petite amie un contrat qui stipule qu'il pouvait même avoir des relations sexuelles avec d’autres femmes. Cependant, il n’est pas autorisé à embrasser ces femmes sur la bouche. De plus, il doit utiliser un préservatif pendant les rapports sexuels. Ces relations ne doivent également pas être connues du grand public. Le seul hic, c’est qu’il y a des preuves qui montrent Neymar en compagnie de ces femmes. Il a été photographié.