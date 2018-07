Ngoné Ndoye rejoint Hadjibou Soumaré… et se fait répudier ! Les raisons avancées...

Nombre de Sénégalais ont été surpris de voir la dame Ngoné Ndoye trôner aux côtés de l’ancien Premier ministre, Hadjibou Soumaré à l’occasion de la rentrée politique de ce dernier. Le Grand Théâtre avait fait le plein avec de driankés aux premières loges et, elle était là.



Arborant fièrement les couleurs blanc et vert des partisans de Soumaré, ce que toutes les télévisions du pays n’ont pas manqué de filmer en gros plan. Naturellement son doux et tendre époux, qu’elle n’avait pas pris le soin d’informer auparavant verra cette image à la télé comme toute le monde.



Le vénérable Mamadou Lamine Diop, marabout de son état originaire de la ville mauritanienne de Kaédi ne pouvait tolérer un tel affront. Dakaraposte , qui a "creusé" a appris que ce marabout, réputé très liquide, possède un pied-à-terre vers "Le Virage" et il est très respecté dans la vallée du fleuve Sénégal.



Aussi a-t-il attendu la dame Ngoné Noye à l’entrée du domicile familial et, dès son retour de ce grand meeting au Grand Theâtre elle s’est vue répudiée aussitôt. Thierno Mamadou Lamine Diop lui a demandé de prendre ses clics et ses claques et de prendre la porte. Car, non seulement son épouse ne l’a pas informé de sa démarche alors qu’il est son «kilifa» mais, en plus il ne tolère pas dans sa maison un membre de sa famille, épouses, enfants ou neveux… qui soutient quelqu’un d’autre que le Président Macky Sall. Le divorce est donc irréversible.

La dame, ex du Pds, ex du parti de Talla Sylla et désormais ex de Bennoo Bokk Yaakaar a donc perdu son mari pour s’être rangée du côté d’un nouvel opposant. Cela changera-t-il quelque chose à la vie d’une femme qui a connu plusieurs mariages avant celui qu’elle vient de perdre ?