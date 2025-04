Ngor : 12 prostituées, dont 4 Nigérianes, arrêtées par la gendarmerie

La brigade de proximité de Ngor a démantelé une mafia du sexe et un trafic de drogue dans son secteur de compétence. Les gendarmes de cette unité de la compagnie de Dakar ont procédé à l’arrestation de 12 prostituées, dont quatre Nigérianes, pour racolage, outrage public à la pudeur et défaut de carnet sanitaire pour certaines d'entre elles.



Ce résultat est consécutif à des opérations de sécurisation menées par les hommes du commandant Bamba Fall entre Ngor-virage et l'ile de Ngor, selon une source de Seneweb proche du parquet.





Parallèlement, les gendarmes ont interpellé un dealer en possession d'une quarantaine de sachets de marijuana.



Tous les mis en cause ont été déférés au tribunal de grande instance hors classe de Dakar.





































Seneweb