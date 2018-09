Ngouda Fall Kane : "Ce qui me dérange le plus chez Macky Sall..."

"Ce qui me dérange le plus chez Macky Sall, c'est de n'avoir pas voulu mettre 29.5 milliards de Fcfa dans les chantiers de Thiès parce que tout simplement Idrissa Seck n'est pas son allié", a déclaré le candidat à la présidentielle 2019, Ngouda Fall Kane.



Selon lui, le Premier ministre est venu récemment à Thiès pour dire que le président de la République l'a envoyé pour investir 8 milliards de Fcfa dans des programmes de développement de Thiès. Mais qu'il sache qu'en cette veille d'élection, il est trop tard.



Ngouda Fall Kane estime qu'il ne boxe pas dans la même catégorie que les responsables qui représentent le président Macky Sall à Thiès. " Je me bats contre Macky Sall, ses responsables à Thiès ne m'intéresse pas.



Nous savons ce qu'ils font, ils donnent l'argent de l'Etat", a-t-il soutenu avant d'ajouter que l'argent de l'Etat est en train d'être distribué. "Ces gens-là sont en train de gaspiller l'argent de ce pays. Ils sont en train d'acheter la conscience des Sénégalais tout court", a-t-il déploré à l'occasion de son lancement de parrainage