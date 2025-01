Nguéniène : La gendarmerie interpelle 25 candidats à l'émigration irrégulière

Dans sa posture opérationnelle de lutte contre l’émigration irrégulière, les unités de gendarmerie territoriale ont intensifié leurs actions avec le renforcement de la surveillance des franges lagunaires et fluvio-maritimes. C'est dans cette dynamique que la brigade de gendarmerie de Joal a procédé, le jeudi 16 janvier, à l’interpellation de 25 candidats à l'émigration irrégulière qui s’étaient rassemblés dans une maison abandonnée à Mbodiène-Plage, dans la commune de Nguéniène, a appris Seneweb du lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye.



Interrogés sur procès-verbal, ils ont déclaré avoir versé des sommes comprises entre 350 000 et 900 000 F CFA pour rallier l'Europe par la voie maritime.



Il s'agit de 23 Sénégalais et de deux Guinéens qui voulaient quitter irrégulièrement le pays. Ils ont été regroupés depuis plus d'un mois à divers endroits, avant d'être appréhendés par les gendarmes de cette unité de la compagnie de Mbour.



Les investigations se poursuivent pour mettre la main sur toute personne impliquée dans ce réseau criminel.



Pour tout renseignement, la gendarmerie nationale invite les populations à contacter gratuitement le Centre de renseignements et des opérations aux numéros verts 123 ou 800 00 20 20, selon le chef de la Division communication des relations publiques de la maréchaussée.





































































seneweb