Niaguis déroule le tapis rouge pour son maire Victorine Anquediche NDEYE

Suite à sa nomination aux fonctions de Ministre de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire, Mme le Maire a été reçu par les populations qui ont tenu à exprimer leur fierté pour la confiance renouvelée du Chef de l'Etat, SEM Macky SALL à l'endroit de leur mairesse.

Grand moment rythmé de chants et de danses (les images sont assez révélatrices) !



En outre, dakarposte a appris que dans le cadre du programme Xëyu ndaw ñi, la commune de Niaguis a obtenu des contrats de travail pour 50 jeunes.

Ces contrats de travail représentent un montant annuel net de 60 millions reversés sous forme de salaires.

A cet effet, une cérémonie de signature est organisée ce dimanche 25 septembre à partir de 16h à la salle de délibération de la mairie sous la présidence de Madame le maire.