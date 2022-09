Niawtef: Cette femme serait grugée par son époux de plus de 100 millions F CFA, alors qu'elle pensait que...

Sur vidéo qu'elle a faite sur sa page Facebook en live, on voit cette dame, commerçante, pleurer toutes les larmes de son corps. A l'en croire, dans son business de produits éclaircissants, elle aurait versé plus de 100 millions de francs CFA à son époux pour l'achat d'un terrain et in fine la construction d'une maison pour préparer l'avenir. Mais grande a été sa surprise quand elle a su que ce dernier a dilapidé l'argent avant de l'abandonner. Grande a été sa déception, alors qu'elle avait entière confiance en son homme.