Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Niger: le Jnim revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey qui a tué au moins 11 soldats et deux civils

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 18 Juin 2026 à 23:47 modifié le Vendredi 19 Juin 2026 - 01:47

Au moins onze soldats, deux civils et 22 assaillants ont été tués dans l'attaque contre l'aéroport international de Niamey jeudi 18 juin dans la matinée, selon un bilan provisoire annoncé par le ministère nigérien de la Défense, qui précise qu'une « vaste opération » de l'armée « est en cours » et que l'aéroport international, « totalement sécurisé, demeure ouvert au trafic aérien ». Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), la branche sahélienne d'al-Qaïda, a revendiqué l'attaque.


Niger: le Jnim revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey qui a tué au moins 11 soldats et deux civils
Après plusieurs heures de silence et d'incertitude, Niamey a officiellement pris la parole en fin d'après-midi ce 18 juin 2026, quelques heures après une attaque menée à l'aéroport international de la capitale du Niger. Le ministère nigérien de la Défense s'est exprimé dans un communiqué lu à la télévision nationale. Le bilan est lourd :

« Le bilan provisoire de cette tentative d'incursion perfide s'établit comme suit: côté amis, 13 martyrs dont 11 éléments des forces de défense et de sécurité et 2 civils, 4 blessés. Côté ennemis, 22 assaillants neutralisés, une vingtaine de suspects interpellés. » Le ministère ajoute qu'une « vaste opération » de l'armée « est en cours » et que l'aéroport international, « totalement sécurisé, demeure ouvert au trafic aérien ».

Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), la branche sahélienne d'al-Qaïda, a revendiqué jeudi soir l'attaque. Dans un bref communiqué publié sur son canal de propagande habituel Az-Zallaqa. Le Jnim affirme avoir mené « une attaque suicide sur l'aéroport international Diori Hamani et sur la base militaire » voisine.

La zone de l'aéroport et les quartiers périphériques étaient bouclés, à la mi-journée, tout comme les environs de la présidence et de la primature à Niamey. Des check points étaient visibles dans la capitale, ainsi que des fouilles et des contrôles d'identité. Toutes les unités de la capitale sont en alerte.



Des explosions et des tirs ont été entendus à l'aube, vers 6h. Les tirs se sont poursuivis pendant plus de deux heures. Selon les premières informations, les assaillants, dont certains étaient munis de ceintures explosives, ont visé l'entrée principale de l'aéroport international, du côté civil, sans pouvoir atteindre l'aérogare. Selon une source aéroportuaire citée par l'Agence France presse, les assaillants sont arrivés jusqu'au dispositif policier à bord de taxis et se sont heurtés à la résistance des forces de sécurité avant de s'éparpiller dans les quartiers environnants.

L'aéroport déjà pris pour cible en janvier

La zone autour de l'aéroport a ensuite été bouclée et des opérations de ratissage ont été lancées. Toujours selon le ministère de la Défense, une vingtaine de suspects ont été interpellés.

Plusieurs partenaires de Niamey lui ont fait part de leur soutien : de la Commission de l'Union africaine à la délégation de l'Union européenne au Niger en passant par l'Algérie - qui a exprimé sa « profonde indignation » - et le Bénin - qui assure son voisin de sa « pleine solidarité » -, tous ont fermement condamné cette nouvelle attaque que la France se voit, elle, une nouvelle fois accusée d'avoir soutenu par le régime du général Tiani.

Fin janvier 2026, l'aéroport de Niamey ainsi que la base militaire attenante avaient déjà été pris pour cible durant plusieurs heures par une attaque d'ampleur revendiquée par la suite par le groupe État islamique. Elle avait été repoussée par les Forces armées nigériennes (FAN) et ses partenaires russes. Cette attaque avait fait, selon les autorités, quatre blessés et de nombreux dégâts matériels.

Le général Abdourahamane Tiani, chef du régime militaire issu du coup d'État du 26 juillet 2023, avait évoqué « une faille dans le dispositif » qui avait « permis l'attaque », dont « l'objectif était de détruire toutes les capacités aériennes » de l'armée du Niger. Abdourahamane Tiani s'en était alors pris à ceux qu'il appelait les « sponsors de ces mercenaires » : le président français Emmanuel Macron, le président béninois Patrice Talon - auquel a succédé Romuald Wadagni - et le président ivoirien Alassane Ouattara. « Nous les avons suffisamment écoutés aboyer. Qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir », avait-il prévenu. L’identité des assaillants de ce 18 juin reste à confirmer, à ce stade.

Une opération de déguerpissement de plusieurs quartiers autour de l'aéroport a débuté au début du mois. Les autorités mettant en avant des raisons de sécurité.

Niger: le Jnim revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey qui a tué au moins 11 soldats et deux civils

Recommandé Pour Vous
< >

Vendredi 19 Juin 2026 - 00:11 Décision du CC- La FDR prend acte

Jeudi 18 Juin 2026 - 23:58 Discours contraires aux bonnes mœurs : Abdoul Aziz Diop arrêté par la DSC

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

Coupe du monde 2026 - France - Sénégal : Sadio Mané, la fable du vieux lion

Coupe du monde 2026 - France - Sénégal : Sadio Mané, la fable du vieux lion

Litige foncier à Rufisque et à Keur Ndiaye Lo : La Cour d’appel de Dakar donne tort à Abdoulaye Dia (Senico

Litige foncier à Rufisque et à Keur Ndiaye Lo : La Cour d’appel de Dakar donne tort à Abdoulaye Dia (Senico

En garde à vue pour abus de confiance et escroquerie portant sur la somme d'1 milliard de francs CFA, Mohamed Ndiaye se le point d’être déféré au PJF

En garde à vue pour abus de confiance et escroquerie portant sur la somme d'1 milliard de francs CFA, Mohamed Ndiaye se le point d’être déféré au PJF

Mondial : Youssou Ndour offre "Senegal Rekk" en 3 versions pour galvaniser les Lions

Mondial : Youssou Ndour offre "Senegal Rekk" en 3 versions pour galvaniser les Lions

Suite et pas fin « Affaire Mouhamed Dieng 1xbet »- Les enquêteurs fouillent des dépôts de chèques et virements d’un montant de 22.197.546.900 francs cfa entre le 1er Janvier 2020 et le 30 décembre 2025

Suite et pas fin « Affaire Mouhamed Dieng 1xbet »- Les enquêteurs fouillent des dépôts de chèques et virements d’un montant de 22.197.546.900 francs cfa entre le 1er Janvier 2020 et le 30 décembre 2025

Emmanuel Macron soutient l'abrogation du Code noir mais appelle à la prudence sur les réparations

Emmanuel Macron soutient l'abrogation du Code noir mais appelle à la prudence sur les réparations

SADIO MANÉ CHAMPION D’ARABIE SAOUDITE : AL-NASSR MET FIN À SEPT ANS D’ATTENTE

SADIO MANÉ CHAMPION D’ARABIE SAOUDITE : AL-NASSR MET FIN À SEPT ANS D’ATTENTE

« Son de redressemenT » : Thiat sort un nouveau morceau critique sur la situation du Sénégal

« Son de redressemenT » : Thiat sort un nouveau morceau critique sur la situation du Sénégal

Nécrologie- Macky perd son ami intime... l'ingénieur et ancien Directeur Général de la SONES, Delco Samb !

Nécrologie- Macky perd son ami intime... l'ingénieur et ancien Directeur Général de la SONES, Delco Samb !

Africa Forward à Nairobi : Youssou Ndour porte la voix de la culture africaine au sommet France-Afrique

Africa Forward à Nairobi : Youssou Ndour porte la voix de la culture africaine au sommet France-Afrique

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747