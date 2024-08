Nigeria : 7 Polonais arrêtés pour avoir arboré des drapeaux russes

Les Polonais ont été arrêtés lundi dans l'État de Kano, dans le nord du pays, "en raison de l'endroit où ils se trouvaient pendant les manifestations et parce qu'ils arboraient des drapeaux étrangers", a déclaré Peter Afunanya, porte-parole des services secrets nigérians, lors d'une réunion de diplomates organisée par le ministère nigérian des Affaires étrangères à Abuja, la capitale du pays.



M. Afunanya n'a pas précisé si les Polonais détenus participaient aux manifestations lorsqu'ils ont été arrêtés, et aucune preuve de leur implication n'a été présentée lors de la réunion.



L'université de Varsovie a confirmé que les personnes arrêtées étaient des étudiants et un enseignant qui se trouvaient au Nigeria dans le cadre d'un voyage d'étude organisé par l'université, selon l'agence de presse nationale polonaise PAP.



Les étudiants "se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment", a déclaré le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Andrzej Szejna, à l'agence PAP. Les Polonais ne portaient pas de drapeaux, a précisé M. Szejna, mais il a ajouté : "Il semble qu'ils prenaient des photos et que cela ait été interprété de cette manière."



Le ministère polonais des Affaires étrangères a déclaré sur X que ses représentants au Nigeria établissaient "les circonstances exactes" de l'incident avec les autorités nigérianes.



Des milliers de Nigérians, jeunes pour la plupart, ont envahi les rues du pays pour protester contre la pire crise du coût de la vie que le pays ait connue depuis une génération et contre la mauvaise gouvernance présumée qui a étouffé le développement du pays, bien qu'il soit l'un des principaux producteurs de pétrole.



Dans plusieurs États du nord, quelques manifestants ont été vus brandissant des drapeaux russes, une tendance qui, jusqu'à présent, n'était courante qu'en Afrique, dans les pays victimes de coups d'État où les sentiments pro-russes se développent à la suite de coups d'État perpétrés par des armées rompant les liens avec l'Occident.



En réponse à une question d'un diplomate polonais sur leur localisation, le porte-parole des services secrets nigérians a déclaré que l'agence était disposée à collaborer avec la Pologne sur cette question.



"Il ne s'agit pas d'une opération ciblée sur les citoyens polonais", a déclaré M. Afunanya, sans toutefois préciser les prochaines mesures qui seront prises dans cette affaire.



Les services secrets nigérians ont déclaré lundi qu'ils avaient arrêté les tailleurs qui cousaient les drapeaux russes ainsi que ceux qui les "sponsorisaient".



Selon les analystes, la tendance à brandir des drapeaux russes lors de manifestations, observée pour la première fois au Nigeria, pourrait être dangereuse et montre à quel point les sentiments anti-occidentaux et pro-russes se sont développés dans certaines parties de l'Afrique.



Dans une vidéo virale de l'État de Kano, un manifestant qui semblait être un adolescent tenait un drapeau russe à côté d'une pancarte sur laquelle on pouvait lire : "La Russie vient nous aider". La Russie a nié toute implication dans l'utilisation de ses drapeaux lors des manifestations.



Le chef militaire du Nigeria, Christopher Musa, a déclaré que de tels actes constituaient une trahison, qui est passible de la peine de mort dans le pays et qui est définie par les lois nigérianes comme tout acte qui, entre autres, "incite un étranger à envahir le Nigeria avec une force armée".

































































