Nigeria: des dizaines de morts dans le naufrage d'un bateau dans le centre-nord du pays

Le naufrage d'un bateau transportant des centaines de passagers dans le centre-nord du Nigeria a fait au moins 36 morts et le bilan pourrait être de plus de 100 morts, ont indiqué les secours ce jeudi à l'Agence France-Presse. À la suite de cet accident survenu mardi sur le fleuve Niger, quelque 150 passagers sur les quelque 300 à bord du bateau ont pu être secourus, mais il n'y a désormais plus "aucune possibilité" de retrouver les autres passagers en vie, a déclaré un porte-parole des services de secours.

























































Rfi