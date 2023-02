Nigeria : le pays le plus peuplé d'Afrique vote pour son président ce samed

Plus de 87 millions d'électeurs sont appelés dans 176 000 bureaux de vote à choisir un président parmi 18 candidats, ainsi que des députés et sénateurs.Ce scrutin est un rendez-vous crucial. Le Nigeria - 216 millions d'habitants - devrait devenir en 2050 le troisième pays le plus peuplé au monde. Le futur président héritera d'une myriade de problèmes : des violences criminelles et djihadistes dans le nord et le centre, une agitation séparatiste dans le sud-est, une inflation galopante, un appauvrissement généralisé.Pour ne rien arranger, de récentes pénuries d'essence et de billets de banque ont provoqué des émeutes.Parmi les trois favoris, le candidat du parti au pouvoir (APC) Bola Tinubu, 70 ans, est surnommé le "parrain" du fait de son influence politique. Ex-gouverneur de Lagos (1999-2007), ce Yorouba de confession musulmane affirme être le seul à pouvoir redresser le Nigeria.Il a été accusé de corruption et a nié, tout comme Atiku Abubakar, autre candidat, issu du principal parti d'opposition (le PDP, au pouvoir de 1999 à 2015). A 76 ans, cet ancien vice-président (1999-2007) de confession musulmane briguera pour la sixième fois la présidence. Originaire du nord, il espère y rafler de nombreux votes.