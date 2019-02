Nigeria : le président sortant Muhammadu Buhari réélu pour un mandat de quatre ans

Muhammadu Buhari reste à la tête du Nigeria pour quatre ans supplémentaires. Le président sortant a été réélu pour un nouveau mandat, a déclaré mercredi 27 février la Commission électorale nationale indépendante (Céni), après avoir égrené les résultats du scrutin.



Muhammadu Buhari est crédité de 56 % des voix contre 41 % à son adversaire Atiku Abubakar, a calculé l'agence Reuters à partir de tous les résultats annoncés préalablement par la Céni. Il a obtenu 15,2 millions de voix contre 11,3 millions pour Atiku Abubakar. La participation, basée sur les bulletins valides, est de 33,2 %, en baisse par rapport au précédent scrutin présidentiel en 2015 (44 %).



De son côté, le parti de l'opposant Atiku Abubakar le Parti démocratique populaire (PDP), a rejeté les résultats et déclaré qu'une procédure judiciaire était un moyen de résoudre le contentieux. Le PDP avait auparavant réclamé un arrêt immédiat de la proclamation des résultats égrenés par la CENI, rejetant des chiffres selon lui "incorrects et inacceptables".



Buhari se dit très honoré



"Toute la journée, on savait que le parti de l’opposition allait probablement remettre en cause ce résultat. Mais la Commission électorale n’a pas cédé aux multiples injonctions du Parti populaire démocratique (PDP) qui demandait l’arrêt du comptage des voix et qui remettait en cause le scrutin", explique le correspondant de France 24 à Abuja, Moïse Gomis. Selon lui, "le feuilleton de des élections nigérianes pourrait se poursuivre sur plusieurs semaines", avec de possibles recours devant la Cour suprême.



S'exprimant mercredi devant ses partisans rassemblés au siège du Congrès de tous les progressistes (APC), Muhammadu Buhari a dit se sentir très honoré d'avoir obtenu un second mandat. Il a promis que son administration allait intensifier ses efforts face aux problèmes sécuritaires et pour relancer l'économie.



L'élection présidentielle s'est déroulée samedi 23 février, après un report d'une semaine pour des raisons logistiques. Elle a ensuite été marquée par des retards, des problèmes logistiques et des éruptions de violence dans le pays le plus peuplé d'Afrique. La mobilisation des électeurs a été faible, avec un taux de participation d'environ 40 %.



Selon le journaliste, le président Buhari aura plusieurs défis à relever : "Le président Buhari a annoncé qu’il allait continuer sa chasse à la corruption et qu’il allait donner la priorité à la diversification de l’économie du Nigeria. Il aura aussi à raccommoder une fédération nigériane qui aujourd’hui est bien divisée." L'âge du présidant, 76 ans, et le fait qu'il ait eu des problèmes de santé pendant son précédent mandat constituent un enjeu supplémentaire : "sa capacité à tenir la barre du Nigeria, un pays de 200 millions d'habitants".