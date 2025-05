Nigéria : plus de 100 morts dans les inondations dans le nord du pays

Les inondations, provoquées par des torrents de pluie avant l'aube, ont tué au moins 111 personnes dans une ville marchande où les agriculteurs du nord du Nigeria vendent leurs produits aux commerçants du sud, ont déclaré les autorités vendredi, prédisant que le bilan allait s'alourdir.



L'agence nigériane des services hydrologiques n'a pas immédiatement indiqué la quantité de pluie tombée après minuit jeudi.



Les communautés du nord du Nigeria connaissent des périodes de sécheresse prolongées, aggravées par le changement climatique, et des précipitations excessives qui entraînent de graves inondations pendant la brève saison des pluies.



Des vidéos et des photos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des quartiers entiers recouverts par les eaux de crue et des maisons submergées, dont les toits sont à peine visibles au-dessus des eaux de couleur marron. Avec de l'eau jusqu'à la taille, les habitants tentent de récupérer ce qu'ils peuvent ou de secourir d'autres personnes.





"Nous avons perdu de nombreuses vies, ainsi que nos propriétés et nos produits agricoles. Ceux qui avaient des réserves les ont perdues", a déclaré Kazeem Muhammed, un habitant de Mokwa.





Outre les 111 morts confirmés, "d'autres corps viennent d'être apportés et doivent encore être comptés", a déclaré le porte-parole de l'agence d'urgence de l'État du Niger, IIbrahim Audu Husseini.



Aliki Musa, chef de la communauté de Mokwa, a déclaré que les villageois n'étaient pas habitués à de telles inondations. "L'eau est comme de l'eau spirituelle qui avait l'habitude de venir, mais c'est saisonnier", a déclaré M. Musa. "Elle peut venir maintenant (et) il faudra attendre encore vingt ans avant qu'elle ne revienne.





Le président du gouvernement local de Mokwa, Jibril Muregi, a déclaré au site d'information local Premium Times que la construction d'ouvrages de lutte contre les inondations était attendue depuis longtemps.

"Cette infrastructure critique est essentielle pour atténuer les risques d'inondation futurs et protéger les vies et les biens", a-t-il déclaré.



En septembre, des pluies torrentielles et l'effondrement d'un barrage dans la ville de Maiduguri, dans le nord-est du pays, ont provoqué de graves inondations qui ont fait au moins 30 morts et déplacé des millions de personnes, aggravant la crise humanitaire causée par l'insurrection de Boko Haram.