Nigeria: près de 100 morts dans l'explosion d'un camion-citerne (police)

L'explosion d'un camion-citerne dans le nord du Nigeria a fait au moins 94 morts et une cinquantaine de blessés, a annoncé mercredi la police.



De nombreuses victimes tentaient de récupérer du carburant déversé sur la route après l'accident d'un camion-citerne mardi soir dans l’État de Jigawa, a dit à l'AFP un porte-parole de la police, Lawan Shiisu Adam.



"Nous avons jusqu'à présent la confirmation de la mort de 94 personnes et d'environ 50 blessés", a-t-il indiqué.



Selon ce porte-parole, le camion-citerne s'est déporté pour éviter d'entrer en collision avec un camion dans la localité de Majia.



Après l'accident, les habitants ont afflué autour du véhicule pour récupérer le carburant qui s'était déversé sur la route et sur les bas-côtés.



Les policiers qui tentaient de les en dissuader ont été repoussés par la foule, a-t-il dit.



L'Association médicale nigériane a appelé les médecins à se rendre d'urgence dans les établissements de soins pour faire face à l'afflux de patients.



En septembre dernier, une explosion provoquée par la collision entre un camion-citerne et un camion transportant des passagers et du bétail avait fait au moins 59 morts dans l’État nigérian du Niger, selon les autorités de ce pays où les accidents sur les routes mal entretenues sont fréquents.



Les accidents impliquant en particulier des camions-citernes sont également fréquents dans ce pays le plus peuplé d'Afrique: la Commission fédérale de la sécurité routière (FRSC) en a recensé 1.531 en 2020, qui ont causé la mort de 535 personnes.



En plus des pertes humaines et matérielles, ce type d'accidents cause des dégâts environnementaux à cause des fuites d'essence.



Les explosions mortelles sont aussi régulières près des infrastructures pétrolières du sud du pays, notamment à cause des siphonnages illégaux.































































































dakaractu