Noah Fadiga : "Dès mon très jeune âge, j'espérais jouer pour le Sénégal"

«C'est une grande fierté pour moi de rejoindre ce groupe, parmi ces grands joueurs et le grand staff. Je suis extrêmement content et ravi de rejoindre le groupe. Dès mon très jeune âge, j'espérais jouer pour l'Équipe nationale du Sénégal», a déclaré le fils de Khalilou Fadiga dans les colonnes de L’Observateur. Et d’ajouter : «Quand tu donnes tout en club, il y a une possibilité de jouer en équipe nationale. Ce sont de supers gars, ils m'ont bien accueilli, ils sont gentils. Je suis très content d'être avec eux», a confié le joueur de Brest.»







































































































igfm