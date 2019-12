Noël: Le message émouvant de Sonko à Guy Marius Sagna et Cie

Chers compatriotes,



En mon nom et au nom de l’ensemble des Patriotes du Sénégal pour le Travail l’Éthique et la Fraternité (PASTEF – Les Patriotes), je souhaite un Joyeux Noël à nos compatriotes de confession chrétienne au Sénégal et dans la diaspora.







Guy Marius Sagna





En ces temps de convivialité, nos pensées vont à Guy Marius Sagna ainsi qu’à ses camarades de lutte, aujourd’hui privés injustement de liberté. Leur combat pour l’équité sociale est celui de tout un peuple!







Soutien