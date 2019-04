Nomination Néné Fatoumata Tall : La Coalition Benno de Guédiawaye exprime sa satisfaction

La Coalition Benno Bokk Yakaar de Guédiawaye, à travers son Coordinateur Aliou Sall, a exprimé sa reconnaissance au Président de la République après la nomination de Néné Fatoumata Tall, coordinatrice des femmes de l’APR du Département, au poste de Ministre de la Jeunesse. « Un geste à la fois symbolique et stratégique » ont-ils commenté.

« La nomination de Néné Fatoumata Tall est aussi une consécration d’une militante fidèle de la première heure du Président. Madame Mbaye est un modèle d’engagement et de loyauté. Au-delà de la personne de Néné Fatoumata Tall, c’est le travail de l’ensemble des responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle qui est positivement sanctionné par le Chef de l’État. C’est aussi, une nomination qui rend justice et hommage à l’ensemble de la jeunesse militante de Guédiawaye. En effet, à travers Néné Fatoumata Tall, c’est à tous les jeunes de l’APR et de la coalition que le Président Macky Sall a voulu rendre hommage pour leur engagement et leur loyauté » peut-on lire aussi dans leur communiqué.

Le Coordinateur de la Coalition Benno Bokk Yakaar, Coordinateur de l’APR Aliou Sall, a remercié le Président de la République pour cette nomination mais aussi félicité leur camarade Madame Néné Fatoumata Tall, avant de lui indiquer qu’elle pouvait compter « sur lui et sur toutes les forces vives du Département de Guédiawaye pour l’accompagner dans la nouvelle mission que le Chef de l’État lui a confiée ».