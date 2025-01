Nomination d'Aoua Bocar Ly Tall: La réaction cash de Guy Marius Sagna

Le député Guy Marius Sagna a exprimé sa ferme opposition à la nomination d'Aoua Bocar Ly Tall, dénonçant ses récents propos qu'il juge "divisifs" et "dangereux" pour l’unité nationale du Sénégal.



Dans un communiqué, il déclare : "D'abord un principe. Nous ne pouvons pas confier le projet à des concitoyens dont le plan était que nous soyons peut-être en ce moment en plein deuxième tour de l'élection présidentielle et sans candidat". Car, selon lui, dans l'objectif "un Sénégal souverain, juste et prospère", il y a d'abord "UN Sénégal".



"Cette femme a fait la promotion d'un Sénégal divisé sur une base dangereuse - ethnique - inflammable", a-t-il encore dénoncé.



Et d'ajouter : "Ensuite de la mesure. C'est excessif de demander la démission d'un ministre pour cela. Enfin, il faut corriger cette erreur soit par la démission de la concernée ou qu'elle soit enlevée des membres du CNRA".































































