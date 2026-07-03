Nominations : Diomaye prépare le terrain pour 2029

À trois ans des prochaines grandes échéances électorales, la présidence de la République accélère le tempo, signale Walf Quotidien dans sa livraison de ce vendredi. Selon le journal, le président Bassirou Diomaye Faye a entamé une vaste restructuration politique, multipliant les nominations stratégiques et les ralliements d’élus locaux afin de sécuriser son assise politique.



« Le chef de l’État pose ainsi les jalons de sa reconquête territoriale dans l’optique de l’élection présidentielle de 2029», écrit le journal du Front de terre



Le dernier Conseil des ministres marque, selon le quotidien, un tournant. En plaçant des figures clés à la tête de directions générales majeures, le palais de la République activerait une stratégie de maillage systématique du territoire national.



Les nominations d’Abdoulaye Niane, nouvel administrateur de la DER, et de Matar Sène viendraient prêter main-forte à Moussa Bala Fofana, ministre des Collectivités territoriales, respectivement à Diourbel et à Touba.



« L’objectif est d’asseoir l’ancrage présidentiel dans la cité religieuse de Touba et d’affaiblir l’influence locale de Pastef à Bambey, à la suite du limogeage d’Aïda Mbodj », écrit Walf Quotidien.



À Kolda, le chef de l’État miserait sur Abdoulaye Baldé, dit « Doura », nommé directeur général de la Lonase. Très populaire dans la localité, ce cadre aurait pour mission de contrecarrer l’influence politique de Mame Boye Diao.



Au-delà des décrets administratifs, les grandes manœuvres se joueraient en coulisses auprès des collectivités territoriales. Selon des sources internes citées par le journal, l’exécutif mènerait d’intenses tractations pour convaincre les maires et les présidents de conseils départementaux de rejoindre la mouvance présidentielle.



À Goudiry (Tambacounda), en mai dernier, plusieurs maires et élus locaux de l’opposition ont officiellement rallié le camp présidentiel.



À Mbour, le ralliement d’Issa Sall et de plusieurs autres responsables politiques a été acté lors d’un grand meeting de mobilisation.















































walf