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Nominations prononcées en Conseil des ministres le mercredi 29 juillet 2026

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 29 Juillet 2026 à 20:40 modifié le Mercredi 29 Juillet 2026 - 23:40

Nominations prononcées en Conseil des ministres le mercredi 29 juillet 2026
AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Au titre du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan

• Monsieur Mamadou Moustapha DIA, Inspecteur des Impôts et des Domaines, précédemment Coordonnateur de la Cellule des Affaires domaniales et foncières, est nommé Directeur des Domaines, en remplacement de Monsieur Abdou GNING ;

• Monsieur Abdourahmane BA, Inspecteur principal des Douanes, précédemment Inspecteur des Finances, à l’Inspection générale des Finances, est nommé Directeur des Enquêtes douanières, en remplacement de Monsieur Ndiaga SOUMARE ;

• Monsieur Papa Ibrahima SENGHOR, Banquier, titulaire d’une Maitrise en droit des affaires, est nommé Directeur général de la Société nationale de Recouvrement (SNR), en remplacement de Monsieur Babacar NDIAYE.


Au titre du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation :

• Monsieur Kharouna TALLA, Professeur titulaire en Physique des solides, matricule de solde n° 106 368/B, est nommé Directeur de l’Enseignement supérieur public, poste vacant ;

• Monsieur Abdou Karim DIALLO, Professeur titulaire des Universités, matricule de solde n° 605 855/C, est nommé Directeur des Etudes et de la Coopération, poste vacant ;

• Madame Awa NIANG, Professeur titulaire des Universités, matricule de solde n° 103 128/C est nommée Directrice des Affaires académiques et juridiques, poste vacant.


Au titre du Ministère de l’Energie et du Pétrole :

• Madame Oumy Khairy DIAO DIOP, titulaire d’un Master en Economie, Régulation et Energie, matricule de solde n° 675 936/I, est nommée Secrétaire permanent à l’Energie ;

• Madame Fatou MBOW LY, Ingénieur en Génie électrique, matricule de solde n° 765 771/E, est nommée Directeur général de l’Energie ;

• Monsieur Papa Samba BA, Ingénieur pétrolier, matricule de solde n° 746 089/H, est nommé Directeur général du Contrôle et de la Surveillance des Opérations ;

• Monsieur Babacar CISSE, Juriste et Expert de l’Aval pétrolier, matricule de solde n° 702 291/I, est nommé Directeur Approvisionnement, Transformation et Distribution ;

• Monsieur Mbaye NIANG, Ingénieur pétrolier, est nommé Directeur du Contrôle et de la Surveillance des Opérations pétrolières et gazières ;

• Madame Fatou THIAM SOW, Ingénieur statisticien, matricule de solde n° 617 898/E, est nommée Directeur de la Planification, des Etudes et du Suivi-évaluation ;

• Madame Yaye Catherine DIOP, Ingénieur énergéticien, matricule de solde n° 765 770/F, est nommée Directeur de la Transition énergétique ;
• Monsieur Fodé NDAO, Juriste, matricule de solde n° 766 439/C, est nommé Chef de l’Unité d’Exécution et de Gestion du Comité d’Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (GES-PETROGAZ) ;

• Monsieur Cheikh BA, Spécialiste en Sécurité d’Etat, est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières ;

• Madame Néné SIDIBE NIANG, Professeur d’Enseignement secondaire en Gestion, matricule de solde n° 625 265/H, est nommée Inspecteur technique ;

• Monsieur Ibrahima NOBA, Ingénieur pétrolier, matricule de solde n° 767 774/D, précédemment Directeur Exploration et Production, est nommé Directeur général des Hydrocarbures, en remplacement de Monsieur Thierno Seydou LY, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Mactar NDIAYE, Ingénieur électromécanicien, précédemment Conseiller technique électricité, est nommé Directeur de l’Electricité, en remplacement de Monsieur Cheikh Moulaye Idrissa Fall ;

• Monsieur Cheikh Tidiane Sarr THIAM, Expert juriste, est nommé Directeur de la Stratégie et de la Réglementation ;

• Monsieur Ababacar GUEYE, Maître de conférences en droit public, matricule de solde n°775 770/E, est nommé Président du Conseil d’Administration du Fonds spécial de Soutien au secteur de l’Energie (FSE), en remplacement de Monsieur Mamane DJITTE appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Cheikh Oumar TALL, Expert financier, est nommé Président du Conseil de Surveillance de l’Agence nationale des Energies renouvelables (ANER), en remplacement de Monsieur Adama DIAWARA.

Au titre du Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions

• Madame Seynabou MBAYE, Professeur d’Enseignement secondaire, matricule de solde n° 602 246/D, est nommée Directeur des Relations avec les Institutions ;
• Monsieur Habibou DIA, Spécialiste en Journalisme et Communication, matricule de solde n° 763986/C, est nommé Directeur de la Communication.

Au titre du Ministère de la Jeunesse et des Sports :

• Madame Marième Kane DIALLO, Sociologue des Organisations et du Travail, matricule de solde n° 618 298/L, est nommée Directeur des Ressources humaines et de la Formation, poste vacant ;

• Madame Marième DIENG, Experte en Entreprenariat et Employabilité, est nommée Directeur de la Promotion de l’Entreprenariat et des Partenariats, poste vacant.

Au titre du Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme :

• Monsieur Ibrahima Sory SARR, Planificateur, matricule de solde n° 615 808/F, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement, poste vacant ;

• Monsieur Baba NDOYE, Cadre en Tourisme, matricule de solde n° 611 817/H, est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières, en remplacement de Monsieur Mohamed Lamine DIOP.

Au titre du Ministère de l’Éducation nationale


• Madame Tabaski BA, titulaire d’un Master en Administration des Affaires Marketing et Communication, est nommée Directeur général de l’Agence nationale de la Petite enfance et de la Case des Tout-Petits, en remplacement de Madame Yaye Khadidiatou Djamila DIALLO.


Bacary SARR,
Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Porte-Parole du Gouvernement.

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