Nommé PCA de la SN-HLM, Samba NDIAYE attend toujours son décret

Nommé Président du conseil d’administration (PCA) de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN-HLM), depuis octobre 2024, l’ancien maire de Ndoffane et ancien membre de Benno Bokk Yakaar attend toujours sa passation de service.



Invité sur la 7TV, Samba NDIAYE affirme que « depuis sa nomination, ni le président de la République, ni le Premier ministre ne l’ont contacté ».







«Depuis lors, je vois dans la presse le porte-parole du gouvernement et autres faire des sorties, mais rien. À un moment, j’ai essayé d’entrer en contact avec eux pour savoir ce qui bloque mon décret, mais on m’a répondu que ce n’est pas encore disponible. Depuis lors, je ne fais rien, je suis là », déclare-t-il.



Pour rappel, après sa nomination en Conseil des ministres en octobre, une vague de récriminations des militants du PASTEF a été notée sur les réseaux sociaux pour dénoncer la promotion de personnes qui ont toujours « combattu le projet ». Au point qu’Ousmane SONKO, chef de parti, a fait une déclaration écrite pour annoncer que « des mesures correctives idoines seront apportées au plus vite ».



































Walf