Nommée ministre du commerce et des Pme, Aminata Assome Diatta livre ses premières impressions.

Des remerciements à l’endroit du Chef de l’État sont les tout premiers mots de la nouvelle venue à la tête du ministère du Commerce et des Pme. Aminata Assome Diatta, celle qui jusque là occupait le poste de directrice du commerce extérieur, a exprimé sa reconnaissance au président de la République pour avoir porté son choix sur sa modeste personne pour diriger le secteur du commerce. Elle a également magnifié la présence des 8 femmes dans l’effectif gouvernemental. C’est un acte fort qui vient valoriser la femme, soutient-elle. Pour ses premiers chantiers, la nouvelle ministre entend rehausser le commerce des services et celui électronique pour répondre à l’emploi des jeunes qui, confie-t-elle reste une préoccupation majeure du chef de l’État. Relativement au commerce extérieur, les chantiers de la Zlecaf vont se poursuivre assure la nouvelle venue. L’élaboration d’une stratégie afin de permettre au Sénégal de tirer profit de ce partenariat est d’ailleurs en gestation, renseignera le ministre du commerce et des Pme, Aminata Assome Diatta, qui remplace à ce poste Alioune Sarr qui occupe désormais le poste de ministre du Tourisme...