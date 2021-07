"Non, Monsieur le Président Macky Sall, ce que que vous avez fait hier à Dakar, n'est pas bien"!

Ce vendredi, vous avez encore une fois de plus enfoncé le moral de Sénégalais au plus bas, qui parmi ce lot vous soutiennent, mais vous avez grillé un joker. Pour aller à Pasteur, pourquoi détourner des véhicules, particuliers comme taxis qui transportaient des malades à l'Hôpital Aristide Le Dantec ? Pourquoi ?



Le cas de mon épouse peut-être un cas isolé, mais elle fait partie des personnes que vous avez traumatisées, au même titre que moi. Elle a accouché par césarienne et retenue à l'hôpital, de mardi à vendredi; (je loue au passage le professionnalisme et le respect envers les malades de ce corps médical de la maternité, qui a tout fait pour la rassurer), et au moment de quitter l'hôpital, on nous dit qu'aucun véhicule ne peut entrer car le Président Macky Sall est dans les environs ?



Quel est l'intérêt d'aller réconforter un corps médical, avec une démarche politique et faire subir des atrocités à de vrais malades? A regarder les forces de défense et de sécurité, c'est à n'y rien comprendre.



Il a fallu patienter plus d'une heure, pour voir les souffrances de mon épouse s'estomper, couchée sur une natte, dans un état fragile, pour pouvoir dégoter un taxi près de l'Ambassade d'Allemagne.



Je faisais partie des personnes qui vous défendaient sur des bases objectives, je ne le regrette pas, mais pensez à la souffrance des populations. N'essayez pas d'interpréter cette lettre par sa crudité, ainsi que vos hommes qui vous entourent. Mais interprétez-la comme une critique objective et allégez votre sécurité, en toute discrétion.



Actuellement, nous sommes confrontés à une lutte sans fin contre la Covid, à l'urgence des charges familiales et surtout aussi, à l'éducation de nos enfants. Non, Monsieur le Président Macky Sall, ce que vous avez fait hier, n'est pas bien.















Pape Thierno Ndiaye, un père de famille écœuré