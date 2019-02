Non Samuel, Même le Président Macky Sall ne veut pas de votre soutien.

Non Samuel, le Président Macky Sall ne veut pas de votre soutien



Les sénégalais se rappellent de la Lettre au Président Macky Sall ou Samuel Sarr persiste et signe sur l’existence de trois fichiers à la DAF



Les sénégalais se rappellent de la Lettre à l’Union européenne ou Samuel Sarr persiste et signe sur l’existence de trois fichiers à la DAF



Les Sénégalais se rappellent de ton accusation à l’endroit du Président Macky Sall Ministre de l’énergie comme coauteur de la livraison du tanker contenant une quantité importante d’eau et qui aurait occasionné un préjudice financier de 9,5 milliards à la SAR.



Les Sénégalais se rappellent de l’accusation à l’endroit du Président Macky Sall de faire partie de faire partie de ceux-là mêmes qui crient au voleur alors que leurs comptes bancaires sont pleins d’argent mal acquis . « Macky Sall est Premier ministre jusqu’au 19 juin 2007. Le 20 juin 2007, il est élu président de l’Assemblée nationale. Mais lorsqu’il trône à la tête de l’Assemblée nationale, il reçoit son relevé de compte bancaire d’une banque américaine : Bank of America. Et ce compte affiche un solde compte de 14 millions 778 mille 302 dollars qui équivaut à 7 milliards 240 millions 019 mille 148 Cfa…»



Macky Sall avait répondu à cette accusation « Ils peuvent m’insulter, ça ne me fera pas réagir. Mais s’ils inventent de toutes pièces des accusations relatives à un enrichissement illicite, ils en répondront devant la justice. Et que personne ne vienne me parler de médiation ou de « masla ». J’irai jusqu’au bout ».



Les Sénégalais se rappellent des affaires nébuleuses de l’assassinat de Maître Babacar Sèye, votre dossier d’enrichissement illicite à la CREI, le blanchiment d’argent, entre autres dossiers qui planent comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête qui oriente votre choix surprenant de Macky SALL.



Non Samuel, Macky ne veut pas de votre soutien, vos appels à la mobilisation à l’endroit de Macky Sall ne drainent pas 10 personnes, vous êtes paresseux, depuis une dizaine de jours, Samuel tu as rendossé les habits de Monsieur Propre et attaque tous azimuts les leaders de l’opposition par le président Idrissa Seck «cerné» par les affaires, «indices concordants et précis» de financement illégal, Sonko de menteur.. Aucun mot n'est assez dur pour critiquer l’opposition.



Samuel Sarr est plus profond que les abîmes de monde et devant lui le séjour des morts est nu, L'abîme n’a point de voile.



Non Samuel, le Président Idrissa Seck ne veut pas de votre soutien



Binta Faye.

Membre de la Coalition Idy 2019