Non assistance à personne en danger - Le personnel médical, qui a pris en charge le patient Français contaminé au Coronavirus, abandonné à son triste sort

Dans un communiqué parvenu, il y'a de cela 72 heures, à la rédaction de dakarposte, le ministère de la santé a écrit: Ce jour, 03 mars 2020, à 16h10, l’Institut Pasteur de Dakar nous a notifié un second cas positif au COVID 19.

Il s’agit d’un résident français âgé de 80 ans, résident à Sarcelles, dans la banlieue parisienne en France. Il est arrivé au Sénégal le 29 février 2020.

Il a été consulté le 02 février 2020 à l’hôpital Roi Baudoin, où il a été pris en charge, puis transféré au service des maladies infectieuses de l’Hôpital de Fann."



Mais malheureusement, aucune disposition n'a été prise pour identifier les personnes contacts et assurer leur prise en charge. À preuve, dakarposte est en mesure de révéler que les deux infirmières et le médecin du centre de santé Roi Baudouin, qui ont spontanément pris en charge le patient malade, n'ont pas été pris en charge. "Nous nous attendions à être mis en quarantaine, mais rien n'a été fait. Nous ne savions pas que le patient était atteint de coronavirus. Nous étions en contact direct avec lui. Imaginez ce que nous encourons. Nous avons par la suite regagner nos maisons alors que nous sommes peut-être contaminés Nous nous attendions à ce qu'on nous impose un isolement provisoire de durée variable mais rien" nous souffle à son corps défendant un des membres du personnel de Roi Baudouin. Qui a accueilli le patient Français contaminé du coronavirus