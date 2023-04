« Non au 3e mandat » : La plateforme des forces vives de la nation F24 voit le jour et annonce une grande mobilisation le 12 mai prochain

Elle était en gestation depuis plusieurs jours ! C’est maintenant officiel. La plateforme dénommée « Mouvement des forces vives du Sénégal F24 » est lancée ce dimanche par 112 organisations pour dire non au 3e mandat du Président Macky Sall. Ce mouvement est un cadre d’unité et d’action des forces vives de la nation pour obtenir entre autres : le respect par le Président Macky Sall, de la Constitution et de la parole donnée et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat « illégal et illégitime ». Aussi, le mouvement des forces vives de la nation F24 exige la suppression des articles L29 et L30 et de tout autre article du code électoral et des artifices juridico-politique tels que le parrainage et les verdicts commandités pour empêcher ou rendre inéligible des prétendants aux élections présidentielles de 2024. La création des conditions optimales d’une élection présidentielle apaisée et transparente est aussi exigée par la plateforme qui annonce un grand rassemblement le 12 mai 2023 contre la 3e candidature de Macky Sall. Une série de manifestations est prévue sur toute l’étendue du territoire nationale et dans la diaspora. La signature de la charte par toutes les entités qui composent le mouvement F24, a été effectuée.





























dakaractu