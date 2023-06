Non aux fossoyeurs de la Liberté de la Presse (Par Me Cheikh NIASS)

Depuis près de quarante-huit heures, les programmes de WalfTv sont suspendus. La chaîne YouTube du groupe Wal Fadjri est restreinte. Une forfaiture qui porte la marque du Gouvernement du Sénégal qui, par la voix du ministre de l’Intérieur, a tenté de la justifier. Indiquant s’appuyer sur l’article 192 du Code de la presse, les autorités estiment que c’est pour «prévenir ou faire cesser une atteinte à la sécurité de l’Etat, à l’intégrité territoriale, ou en cas d’incitation à la haine ou d’appel au meurtre (…) ».



Ainsi, alors que toutes les chaînes de télévision organisent des éditions spéciales axées essentiellement sur les évènements qui se déroulent présentement au Sénégal, WalfTv, qui était dans la même dynamique, est prise à partie, ses programmes suspendus. Le signal coupé sans même que les responsables n’en soient informés. Ils l’ont appris en même temps que tous les téléspectateurs. Pourtant, l’article du Code de la presse sur lequel le Gouvernement dit s’appuyer dispose : « La décision de l’autorité administrative doit être écrite, motivée et notifiée au responsable de l’entreprise de presse concernée. Ce dernier peut saisir immédiatement la juridiction suprême compétente en matière administrative d’un recours en annulation et en suspension de la décision. Des poursuites en réparation pour voies de fait, en raison de la violation d’un droit fondamental, peuvent également être exercées devant le Tribunal de Grande instance du ressort ».



Comme tout le monde peut le constater, il s’agit d’un abus de pouvoir manifeste que le Groupe Wal Fadjri ne peut laisser passer par pertes et profits sans en subir un contrecoup financier énorme. En effet, alors que la suspension des programmes de WalfTv, au mois de février dernier, a entraîné un manque à gagner estimé à plusieurs dizaines de millions de francs CFA, le Groupe, qui tentait difficilement de résorber ce gap, se voit aujourd’hui dans l’impossibilité d’honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires à cause de cette nouvelle mesure.



Le Groupe Wal Fadjri, qui a d’ores et déjà mis au chômage technique une cinquantaine de ses employés privés de leur outil de travail, a saisi un huissier pour la constatation de cette forfaiture et compte ester le Gouvernement en justice. Il prévoit également d’organiser un Sit-in le samedi 10 juin à 15 heures devant ses locaux. Un autre Sit-in est prévu le vendredi 23 juin 2023 devant le palais de la République pour dire directement à son locataire : « non à l’acharnement ».



Le Groupe Wal Fadjri appelle tous les fidèles téléspectateurs de WalfTv, privés de leur droit sacré à l’information, toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais épris de Justice à se mobiliser pour que l’Etat soit au service des intérêts des populations qui font de Wal Fadjri leur patrimoine.



Me Cheikh NIASS PDG du Groupe Wal Fadjri