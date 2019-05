Notre compatriote, Marcel Diagne, PDG de Semer Investment, parmi les invités de marque du Festival de Cannes (IMAGES)

Durant 15 jours, Cannes est la capitale mondiale du cinéma. Comme chaque année, l'effervescence s'est emparé de la Croisette : les stars ont foulé le tapis rouge du Palais des Festivals, les projections s'enchaînent, un film chassant l'autre...

Autre moment phare au Festival de Cannes, le Sénégalais Diène Marcel Diagne, parmi les invités de marque, a monté les marches pour présenter son projet "Diamniadio Lake City", un projet de deux millions de dollars. "L'enfant prodige de Djilass", qui a séduit plus d'un, a noué des contacts au bénéfice du "pays de la Téranga".



"Chaque année, Cannes se transforme en centre d’affaires international. Le marché du film est le rendez vous le plus important de l’année pour l’industrie cinématographique et les marques de luxe, et le point de rencontre de plus de 12400 professionnels, dont 3 900 producteurs, 3300 vendeurs et acheteurs et 1 000 programmateurs de festivals" nous apprend-on.