Notre confrère Pape Ibrahima Diassé s'est enfin marié!

Ouf, se diront certains! Car, le journaliste Pape Ibrahima Diassé tardait encore à sauter le balai. Un proche avec lequel nous avons conversé de laisser entendre: " vous savez Diassé est du genre qui, je peux dire, s'acharne au travail. Il est de ceux décrits "work addiction" (ndlr: entendez dépendance au travail). Il plonge dans le labeur jusqu’à s’y noyer et je vous dis, il croit imparable l’argument d’obligation sociale allusion faite à son job, bref, c'est un passionné de l'écrit, du journalisme ... En somme, son travail passe avant tout"



Et, notre interlocuteur de soutenir que Pape Ibrahima Diassé au nombre des célibataires endurcis, jusqu'à un passé récent, "croit dur comme fer que le mortel se réalise souvent par le biais de sa vie professionnelle".



"Seul depuis longtemps, c'est à dire célibataire, du moins jusqu'hier, Diassé a un style de vie qui est ancré dans son quotidien. Il a trouvé son bonheur ainsi, en créant sa propre routine. Il n’ a qu’une hâte après le travail, c’est de retrouver ses amis, particulièrement son mentor (ndlr: Sheikh Alassane Sène) pour discuter sur des sujets qui font l'actualité ou, au contraire, se réfugier chez lui pour s’enfoncer dans son canapé devant une série ou surfer sur internet, sinon il passe le plus clair de son temps à faire du "zikr" " conclut notre source .

Qui renchérit pour dire que le perspicace Pape Ibrahima Diassé "a bien su cacher son idylle avec celle qui partage désormais sa vie. À preuve, personne ne voyait venir son mariage qui a surpris plus d'un"



En effet, Diassé, proche collaborateur de Sheikh Alassane Sène a quitté le monde des célibataires endurcis. Et, c'est pour se marier avec celle qui occupe ses pensées.

Dakarposte a appris que son épouse se nomme Fatou Thioune. Le "Al Khayri" a été d'ailleurs prononcé devant Dieu et des proches des deux tourtereaux ce dimanche 15 décembre 2019 à cité Sotrac à Keur Massar.



Toute la rédaction de dakarposte souhaite heureux ménage à notre confrère, pièce maîtresse du site dakarmidi. Qu'Allah "l'Omnisicient" accorde au couple Diassé plein de bouts de bois de Dieu!