Notre posture par Thierno lo President coalition ADIANA

Si nous voulons eviter la malediction du petrole et faire eclater la verité nous devons avoir les meilleurs comportements. Ce qui se passe, le Senegal ne le merite pas, On fissure toutes les institutions,on fragilise tout. Il y a une cacaphonie qui ne permet pas l'eclatement de la verité. Du coté du pouvoir les versions different,les reglements de comptes font rage,on devalorise un corps de controle comme l'IGE,on ne connait pas la position du gouvernement, tantot c est le porte parole du President tantot un parlementaire tantot un responsable de la majorité et les versions different. Les Tenors de la majorité et les ministres, surtout celui en chargé du secteur sont dans un mutisme total. Est ce parce que c'esr le frere du President, ou est ce qu ils ne savent rien du sujet. Toujours esr il que ça pose probleme car un gouvernement c est le partage d informations à travers les conseils des ministres et interministeriels et demande une solidarité au risque de devoir se demettre. Du coté de l'opposition.il y a des incoherences notoires, quand les plus en vue dans la gestion du dossier ont des comptes personnels à regler avec le President qui les a demis par un decret et plus ,ils ont signé soit un decret,ou un marché, et d autres sont accusés de complicité de corruption. Une petite portion de lanceurs d'alerte ,de citoyens, heurtés par les sommes pharaoniques demandent à juste titre le triomphe de la verité.On a une presse qui, au contraire de la BBC, pollue le debat car donne la parole à n importe qui dans un domaine aussi pointu. La solution de ce qui nous occupe ce ne sont pas des theories fumeuses ou kilometriques sur le petrole il est question de preuves, de documents comme BbC l'a fait qu' on soit d'accord ou pas. On attend de notre presse ,qu'elle fasse de l investigation, des enquetes pour eclairer l'opinion mais la repetition des memes choses nous assomme et n aide pas à comprendre ce qui se passe. Le senegal est devenu un pays ou ,dans tous les domaines, ceux qui savent se taisent laissant la place à de grandes gueules qui parlent de tout.Les jeunes sont deroutés par le manque d'eclairage,on presente le senegal comme un pays de corruption partagée, à la place de l argumentaire, on s'accuse on sort les cadavres des uns et des autres. On viole le devoir de reserve,la confidentialite la confiance,tout ce qui constitue le socle d'un pays debout. Je ne fustige pas pour proteger mais dans tous les pays du monde,des problemes de cette nature se reglent au niveau de la justice avec l apport de toutes les institutions. Rien ne se reglera en dehors d'elle. Et comme le Pouvoir Executif a ouvert une information judiciaire, nous sommes sur la bonne voie. Il nous reste à assurer un devoir de veille pour qu elle entende tous ceux qui sont impliqués dans le dossier afin que triomphe la verité. Respectons la presomption d'innoncence et donnons du temps et de la confiance à notre justice, à qui carte blanche n est pas donnee mais obligation de dire le droit

Il faut qu'on se departisse de nos positions partisanes,de nos desirs de revenge, de nos problemes,de personnes, de nos emotions. Les situations serieuses ne se reglent pas dans le desordre mais dans la serenité. Il est vrai que ce dossier est tres serieux car concerne nos ressources minieres que nous devons preserver mais, nous devons eviter que sa gestion mette en veilleuse les autres projets,les autres défis et detruise notre cohesion sociale et la stabilite de notre pays. Refusons d etre distraits,d etre regulés par des conflits pour pomper de façon silencieuse ce patrimoine qui nous est commun.